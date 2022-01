Lamezia. Avviso scadenza dichiarazioni e domande TARI 2022

Si ricorda che – ai sensi del vigente Regolamento TARI. approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del consiglio n. 36 del 25/03/2021 – il 31 gennaio 2022 scadono i termini per la presentazione:

– delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione TARI verificatesi nell’anno 2021

– delle domande di agevolazione/riduzione TARI per l’anno 2022, come disciplinate nell’indicato regolamento agli artt. 8 (esclusioni e riduzioni per produzione di rifiuti speciali prodotti da utenze non domestiche non conferibili al pubblico servizio), 21 (riduzione per le utenze domestiche) e 23 (esenzioni ed altre riduzioni).

Gli interessati possono utilizzare i modelli di dichiarazione e di domanda presenti nella sezione “modulistica Servizio tributi” del sito internet comunale.