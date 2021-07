Lamezia Beach Soccer: col Terracina arriva la seconda sconfitta

Nuova sconfitta in campionato per il Lamezia Beach Soccer che, come successo ieri con Canalicchio, incombe nel terzo tempo

Lametini che si portano in vantaggio al 10’ con una splendida rovesciata di Salvatore Mercurio, ma il Terracina trova immediatamente il pareggio con Del Duca.

Nel secondo tempo è Terracina più propositivo, ma il Lamezia è bravo a difendersi.

I laziali si portano in vantaggio grazie ad una prodezza del portiere Monti.

Ne terzo tempo il crollo del Lamezia, in 4 minuti 4 gol del Terracina, intervallati da un gol di Andrea Mercurio.

6-2 il risultato finale.

Domani impegno proibitivo per Lamezia contro Caffè Lo Re Catania.

LAMEZIA TERME BS – BSC TERRACINA 2-6 (1-1; 0-1; 1-4)

LAMEZIA TERME BS: Piazza, Romagnuolo, Morelli, Muraca, Scalese, Gatto, Defazio, Villela, S. Mercurio , A. Mercurio, An. Mercuri, An. Mercuri. All. Notaris

BSC TERRACINA: Monti, Duarte, Maciel, Borelli, Del Duca, Possamai, Frainetti, Costa, Giordani, Curcio, De Nisi, Merola. All. D’Amico

ARBITRI: Pedarra (Foggia), Marton (Mestre)

RETI: 10′ pt S. Mercurio (T), 10′ Del Duca (LT), 10′ st Monti (T), 3′ tt Giordani (T), 4′ Maciel (T), 7′ A. Mercurio (LT), 8′ Giordani (T), 9′ Curcio (T)

AMMONITI: Morelli (LT)