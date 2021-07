Lamezia Beach Soccer pronto per la seconda fase

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Il Lamezia Beach Soccer è partito questa mattina, direzione San Benedetto del Tronto, dove da domani, giovedì 22 luglio, disputerà la seconda fase del massimo campionato

La squadra biancoverde ha usufruito di un giorno in più di riposo rispetto agli avversari, impegnati oggi sul campo per la quinta giornata di campionato.

Domani i ragazzi di mister Notaris scenderanno in campo alle 14.15 per affrontare la B-Point Napoli.

Abbiamo raggiunto l’esperto portiere Tony Piazza che ha dichiarato: “Seconda tappa decisiva per andare a disputare le finali, cercheremo di fare del nostro meglio per raggiungere l’obbiettivo anche se consapevoli di affrontare squadre più attrezzate di noi. In questi mesi i ragazzi si sono allenati bene e sicuramente non si tireranno indietro per cercare di portare risultati positivi. Il gruppo c’è ed e è coeso tutto per una direzione (Lignano)“