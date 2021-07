Il Lamezia Beach Soccer surclassa Sicilia e conquista la salvezza

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Prova superba del Lamezia Beach Soccer nell’ottava giornata di campionato

La squadra lametina riscatta ampiamente la brutta prova di ieri infilando un sonoro 9-1 al Sicilia BS, diretta concorrente per la salvezza.

Una partita senza storia, con i biancoverdi che dominano per l’intero match. Mattatore dell’incontro Scalese autore di una tripletta, seguito da Villella con una doppietta. Di Muraca, Mercuri, Gatto e Mercurio An. le altre reti.

I biancoverdi domani alle 13.00 contro Viareggio avranno la possibilità di staccare il pass per le finali di Lignano Sabbiadoro. Il risultato però potrebbe essere ininfluente perchè, qualora la Sambenedettese dovesse vincere contro Sicilia, i lametini passerebbero in virtù dello scontro diretto vinto quest’oggi.

SICILIA-LAMEZIA TERME 1-9 (0-2; 1-2; 0-5)



Sicilia: Caruso, Campanella, Filetti S., Fazio, Papaserio, Sciuto, Pedrinho, Strano, Arrabito, Giordano, Dos Santos, Coppola. All: Belluso

LAMEZIA TERME: Piazza, Mercuri An., D’Augello, Romagnuolo, Muraca, Mercuri An., Sicoli, Scalese, Gatto, Mercurio S., Villella, Mercurio An. All: Notaris

Arbitri: Romani di Modena e Marton di Mestre

Reti: 4’pt Scalese (L), 10’pt Villella (L); 3’st Scalese (L), 6’st Muraca (L), 8’st Papaserio (S); 5’tt Mercuri (L), 6’tt Villella (L), 8’tt Gatto (L), 9’tt Scalese (L), 10’tt Mercurio An. (L)