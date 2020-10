Lamezia Bene Comune: solidarietà a Enzo Infantino

Lamezia Bene Comune: questo atto vergognoso non fermerà il suo impegno civile

Comunicato Stampa

Il vile attentato a Enzo Infantino, attivista per diritti umani e da sempre in prima linea nelle battaglie per la legalità e la giustizia sociale, colpisce tutti coloro che in Calabria e ovunque scelgono di stare dalla parte degli ultimi, impegnandosi per il riscatto di quanti sono oppressi dalla miseria e dalla sopraffazione criminale.

Siamo certi che questo atto vergognoso non fermerà minimamente il suo impegno civile e le sue battaglie per dare voce al bisogno di giustizia di una grande parte dell’umanità di oggi.

Stare dalla parte di Enzo Infantino, al quale va la solidarietà e il sostegno di tutto il nostro movimento, significa stare dalla parte di tutte quelle persone perbene che, in una società segnata dall’indifferenza e dalla logica del più porte, scelgono di schierarsi dalla parte dei più deboli.

Lamezia Bene Comune