Lamezia. Il calendario in Latino del Liceo Fiorentino sui media nazionali

Vigilia natalizia tutta italiana per il Liceo Classico –Artistico di Lamezia Terme che approda in prima pagina di Tecnica Della Scuola (il Portale scolastico più rappresentativo d’Italia)

All’attenzione della testata nazionale il calendario in lingua latina realizzato al Fiorentino. «È un bel Natale per il nostro Liceo: incarnati sul territorio nazionale».

Lo rimarca il professore Francesco Polopoli. Sotto la sua guida e quella delle docenti Lia Rizzuto e Maria Chiefallo gli studenti hanno interagito tra loro portando avanti il progetto del calendario in lingua latina 2022.

«La lingua latina» – sostiene Polopoli – «ci parla delle nostre origini, di ciò che è stato e ancora è. Del resto basta fare due passi nel proprio territorio, per ritrovare, in un Museo dilatato a cielo aperto, non poche iscrizioni nella lingua di Roma aeterna. Proprio per questo motivo non possiamo definirla morta, perché al contrario, fortunatamente, sopravvive». Da qui la speranza di una rifioritura delle nostre memorie antiche: «se tagliamo i legami col passato» – dice in una nota il dirigente Nicolantonio Cutuli – «si corre il rischio di perdere le nostre radici e non c’è formazione alcuna nello sradicamento».

Il progetto, curvato su tre classi del triennio, sez. A, del liceo classico “Francesco Fiorentino” di Lamezia Terme, ha visto relazionare, in tandem, competenze logico-matematiche ed espressivo-linguistiche: del resto, il criterio con cui è stato strutturato l’ordine decrescente nel Calendario è il metro sintattico di discipline assai vicine e pregiudizialmente distanti.