Lamezia. Campagna di crowdfunding per l’installazione di due nuove postazioni PAD

Continua l’impegno per dotare la città di postazioni di pubblico accesso alla defibrillazione (PAD), al fine di rendere Lamezia Terme una città cardio-protetta.

La nuova campagna di crowdfunding per l’installazione di due defibrillatori è stata lanciata il 10 novembre scorso da Alfredo Latelli e prontamente sostenuta dalla Cooperativa Malgrado Tutto, Panoramica di Primavera, Medicare e Calabria Cardioprotetta, insieme per promuovere la cardioprotezione di due fra i luoghi più importanti e vissuti della città.

Le due postazioni saranno infatti collocate sul Lungomare Falcone-Borsellino e nel Parco Peppino Impastato, palestre a cielo aperto per i lametini che più amano fare sport, ma non solo.

I defibrillatori potranno essere utilizzati da tutti coloro che, pur non essendo soccorritori professionali, solo dopo aver seguito l’apposito corso, si troveranno nelle vicinanze del soggetto colto da arresto cardiaco. L’apparecchio, di facile uso e in grado di guidare il soccorritore “laico” durante la procedura di utilizzo, permetterà un rapido intervento e la possibilità di salvare una vita umana.

Per sostenere la campagna, che ha l’obiettivo di raccogliere 4.000 euro, è sufficiente fare una piccola donazione attraverso il link di seguito riportato: https://gofund.me/5fad2a5b e condividerla tra i propri contatti, così da diffondere il più possibile la cultura della cardioprotezione.

“In una città come Lamezia Terme – si legge nel testo della raccolta fondi – già avanguardia in tema di solidarietà sulla cardioprotezione, chiediamo a tutti noi fruitori di appropriarci della possibilità di rendere i due luoghi cardioprotetti attraverso una raccolta promossa per dotarci di due nuovi dispositivi DAE da installare a inizio gennaio.

Convinti dell’importanza di imparare le manovre di rianimazione e utilizzo DAE, invitiamo altresì tutti ad attivarsi per accedere ai corsi operatore BLS-D”.

Maria Francesca Gentile