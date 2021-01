Lamezia. Carnevale, con Joy Volley e Tatamery arrivano i supereroi in città

Le due associazioni Joy Volley e Tatamery proseguono le loro iniziative solidali e Covid free a favore dei più piccoli, dal 12 al 16 febbraio 2021

Dopo un’intensa e apprezzata settimana natalizia fatta di emozioni e allegria “a domicilio”, in un periodo tutt’altro che sereno, la magia non svanisce al termine delle feste: i volontari sono pronti per una nuova avventura.

“Il Carnevale sotto casa” è il nuovo progetto che animerà le vie di Lamezia Terme il prossimo febbraio e che avrà come protagonisti come sempre i bambini.

Su prenotazione infatti, tramite il link indicato sulle pagine Facebook Joy Volley e Tatamey, sarà possibile aggiudicarsi uno speciale incontro con i supereroi più amati, sempre nel rispetto delle norme anti-Covid e del distanziamento sociale.

Gli appuntamenti saranno fissati tra il 12 e il 16 febbraio.

I posti sono limitati, la gioia che può essere donata invece, inquantificabile.

M.F.G.