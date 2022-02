Lamezia. Casapound denuncia presenza di rifiuti nell’area mercatale “Pino Cosentino”

I militanti di Casapound, dopo ripetute segnalazioni anche da parte di abitanti della zona dell’area mercatale “Pino Cosentino” denunciano la presenza di una discarica a cielo aperto nel bel mezzo di una via frequentata

Comunicato Stampa

“In quanto cittadini è doveroso – spiegano in una nota – segnalare all’attuale amministrazione questo scempio davanti agli occhi di tutti. Sappiamo benissimo come rifiuti di ogni genere siano fonte di disagio, oltre che essere antigienici, per cui è impensabile che ancora ad oggi si verifichino ritardi o mancanze”.

“Lamezia Terme – prosegue la nota – è la nostra città e, in quanto tale, deve ripartire da strade pulite e da un servizio efficiente della raccolta rifiuti in ogni singolo quartiere, anche quelli più periferici. Auspichiamo che questa situazione si risolva al più presto e che, soprattutto, non si ripresenti nel futuro. Noi siamo per la politica del fare – concludono – e dell’essere esempio pertanto non tolleriamo altre perdite di tempo o sviste di questo genere. Il valore di una città che deve risorgere parte sempre dalle piccole cose e noi saremo sempre pronti a vigilare che ciò accada”