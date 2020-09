Lamezia. CasaPound: inaccettabile manto stradale di via C. Colombo

Le condizioni del manto stradale dell’area mercatale di Via Cristoforo Colombo a Lamezia Terme sono inaccettabili

Comunicato Stampa

In vista della riapertura delle scuole urge un intervento di riqualifica e messa in sicurezza.

Sono queste le parole di denuncia di CasaPound Lamezia Terme.

“Dopo anni di segnalazioni inerenti la condizione in cui versa il manto stradale di Via Cristoforo Colombo -spiega – la situazione è preoccupante. Le buche rappresentano dei veri e propri ostacoli sulla strada che impediscono il normale passaggio dei pedoni. Infatti, sono stati tanti gli incidenti e le segnalazioni da parte dei cittadini”.

“È inaccettabile- continua la nota- che ad oggi nessuno intervenga per garantire la giusta sicurezza per gli abitanti e per i ragazzi pendolari che usufruiscono dei mezzi di trasporto, soprattutto in vista dell’apertura delle scuole”.

“Si chiede, dunque che l’amministrazione intervenga al più presto e non tralasci situazioni di tale entità. La nostra città – conclude – necessita di una politica attiva e sempre presente sul territorio”.