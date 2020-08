Lamezia. A causa di due rotture, disservizi idrici in diverse zone della città

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata odierna, è stata individuata una perdita idrica sulla condotta principale al servizio di Loc. Bosco Amatello

I lavori sono in corso di svolgimento; una squadra tecnica è già presente sul posto e sta operando per riparare la tubazione il più rapidamente possibile. Il ripristino del regolare servizio di erogazione dell’acqua potabile è subordinato al completamento dei lavori i quali dovrebbero terminare, presumibilmente, nella tarda serata.

Le zone interessate sono quelle di Bosco Amatello e parte bassa di Viale San Bruno.

La So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n. 134 del 04/08/2020, comunica che per procedere alla riparazione urgente di una perdita rilevata sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, nei pressi di Loc. Scordovillo, procederà alla sospensione dell’erogazione idropotabile ai serbatoi di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte.

La So.Ri.Cal. precisa, inoltre, che l’intervento proseguirà senza soluzione di continuità e solo successivamente procederanno con il ripristino della fornitura idrica. A causa di tale interruzione e dello stato di riempimento dei manufatti di accumulo sopra indicati a partire dal tardo pomeriggio potrebbero verificarsi disservizi nella fornitura idropotabile.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.