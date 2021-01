Lamezia. Causa pandemia rinviato il Premio Ligea

Il Comitato Lamezia 4 Gennaio congiuntamente alla Rete Civica costituita in Lamezia e nel Lametino a sostegno di una comune idea di sviluppo, rende noto ai Cittadini che, a causa della pandemia, il Premio Ligea previsto il giorno 4 Gennaio, sarà rinviato a data da destinarsi

La suddetta manifestazione si svolgerà nei locali della Fondazione Terina appena sarà consentito e vedrà la partecipazione dei tanti rappresentanti delle Associazioni di Lamezia Terme e del Lametino e di tutti i Cittadini che vorranno presenziare.

Il Premio Ligea 2020- Personaggio Lametino dell’anno, sarà assegnato all’avv. Gennarino Masi, Presidente della Fondazione Terina con la seguente motivazione:

“per i risultati conseguiti nel corso della sua triennale gestione e per aver proposto e sostenuto la istituzione dell’Aula Bunker, opera definitiva in funzione regionale”. La Fondazione Terina è oggi una realtà importante e una opportunità che la nostra Città ed il Lametino offrono all’area centrale ed all’intera Regione, una struttura che offre tante possibilità finora poco note e che abbiamo voluto promuovere con un video a nostra cura rinviando il lettore qui

Auguriamo alla nostra Città un anno nuovo, libero da emergenze pandemiche per poter consolidare i rapporti con i Comuni del Lametino con i quali auspichiamo rinnovati impegni per costituire insieme una nuova grande realtà urbana, la Grande Lamezia, intesa come Unione dei Comuni contermini che abbia il suo maggiore punto di sviluppo nell’area industriale, l’area litoranea, l’aeroporto, il Centro protesi INAIL che, nel raccordarsi con l’Azienda Sanitaria dovrà trovare le migliori opportunità per una compiuta offerta sanitaria altamente specialistica, la Lamezia Europa con il già approvato studio di fattibilità del grande progetto Water front Lamezia e nuovo Porto Turistico, un grande progetto per una Grande Lamezia.

Auspichiamo inoltre, un maggiore impegno per l’anno 2021 a seguito del rinnovo della Amministrazione regionale e della significativa presenza di Lametini in quella Assise. Buon anno a Lamezia Terme ed a tutti i Lametini.

Il Presidente del Comitato Lamezia 4 Gennaio

Avv.Basilio Perugini