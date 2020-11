Lamezia, Cerimonia Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate

L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme comunica che domani 4 novembre, sarà celebrata la “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” nel pieno rispetto delle norme anti contagio Covid 19

Un importante monito per ricordare il valore dell’appartenenza alla Nazione Italiana, ed un segno per sottolineare la nevralgica importanza che ancora oggi, svolgono le Forze Armate per la difesa del territorio.

A nome di tutta la Cittadinanza, il Sindaco, avv. Paolo Mascaro, tenendo conto delle prescrizioni e dei protocolli anti COVID -19, si recherà a deporre una corona di fiori nei tre ex comuni secondo il seguente orario:

ore 9,00 delegazione comunale di S. Eufemia Lamezia;

ore 9,30 Monumento dei Caduti Piazza 5 Dicembre, Sambiase;

ore 10,00 Monumento dei Caduti su Corso Numistrano, Nicastro.