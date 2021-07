Lamezia. Al Chiostro la mostra itinerante “La mia tenda è il Creato”

Pax Christi – Punto Pace di Lamezia Terme e il Sistema bibliotecario lametino, da mercoledì 30 Giugno u.s., espongono, nel Chiostro di San Domenico, la Mostra Itinerante di cui al progetto “La mia tenda è il CREATO” finalizzato alla concreta realizzazione della LAUDATO SI’

Il tema dell’educazione a NUOVI STILI DI VITA, con al centro la Spiritualità e la pratica dell’ecologia integrale, ha coinvolto, nella stessa serata, un discreto gruppo di cattolici e laici arricchiti dagli interventi online: di Giuliana La Spada, coordinatrice Tecnica Nazionale di Pax Christi e membro del team che ha curato la mostra; del Professore Universitario Silvio Greco, biologo marino.

L’iniziativa, introdotta da Nino Campisi, consigliere Nazionale di Pax Christi, ha sviluppato i contenuti della Laudato Si’, riprodotti nei 12 pannelli di cui è costituita la Mostra ed ha approfondito i temi su cui si gioca il destino dell’umanità: il surriscaldamento del pianeta e il futuro dei mari diventati un’immensa discarica di plastica e di rifiuti vari, che mettono in serio pericolo, a causa di una crescita incontrollata di relazioni economiche inique, la vita della flora, della fauna marina e la salute dell’intero Pianeta.

Questa possibile tragica prospettiva impegna ciascuno di noi, contrariamente a quanto sostenuto da un modello di sviluppo che ha indotto le masse ad un consumismo sfrenato, ad assumere stili di vita sobri e consoni ad un maggiore rispetto del Pianeta, le cui risorse, come affermava il professore Greco, non sono inesauribili.

Il tutto in controtendenza rispetto a quanto ha prodotto il sistema turbo capitalista degli anni 50/60 in termini di incalcolabili squilibri nella distribuzione della ricchezza nelle diverse aree del pianeta, che ha depredato ed impoverito proprio quelle aree che tante risorse possiedono e di cui, come indica Papa Francesco con il termine “Inequità”, non riescono nemmeno a godere.

Proseguendo, poi, in questa ormai ineludibile riflessione sui temi introdotti dalla Laudato Si’, la mostra, nei prossimi giorni, sarà allestita a Sambiase e aperta ai visitatori dal 7 al 16 luglio 2021, dalle ore 19,00 alle ore 22,00, nei locali della Casa Canonica in via Raffaello Sanzio, in occasione della novena in preparazione alla festa della Madonna del Carmine.

Un’occasione importante nel corso della quale si proverà a coniugare l’adorazione alla Madonna con l’assunzione di responsabilità da parte di ogni cittadino, senza deleghe a nessuno, nella trasformazione del nostro patrimonio di spiritualità in permanente stile di vita.

PER PAX CHRISTI – PUNTO PACE DI LAMEZIA TERME

Nino Campisi

(membro del Consiglio Nazionale di Pax CHRISTI)