Lamezia. Chiuso al pubblico il comando della polizia locale per sospetto caso Covid

Lamezia. Tra gli agenti della polizia locale diretta dal colonnello Aldo Rubino ci sarebbe un caso positivo e, di conseguenza, il comando di via Perugini è stato chiuso al pubblico in via precauzionale.

L’agente attende il risultato del tampone ed è già in isolamento. Il comando della polizia municipale è chiuso al pubblico perchè sono già state avviate le procedure di sanificazione “ma – tiene a sottolineare il colonnello Rubino – l’attività all’interno degli uffici prosegue regolarmente”. Il comandante precisa inoltre “che gli agenti che sono in servizio all’esterno non sono stati in contatto col soggetto presunto positivo”.