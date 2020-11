Lamezia si colora di arancione ed aderisce alla campagna Orange the World

La città di Lamezia Terme si colora di arancione ed aderisce alla campagna di sensibilizzazione “UN Women dal titolo Orange the World” contro la violenza di genere

In particolare, domani 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, su proposta del Club Soroptimist di Lamezia Terme ed in piena condivisone con numerose realtà associative cittadine, la statua della Madonnina dell’obelisco a Piazza Ardito e la facciata del tribunale in Piazza della Repubblica, si accenderanno di arancione.

Un segno simbolico che porta con sé però, l’incisività di una lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne.

L’iniziativa promossa dalle Nazioni Unite, avrà inizio il 25 novembre e si concluderà il 10 dicembre, Giornata Internazionale dei Diritti Umani.

Come negli anni precedenti – sottolineano dal Club Soroptimist di Lamezia Terme – per 16 giorni il filo conduttore che unirà le iniziative e gli eventi che il Club promuoverà sul territorio, sarà il colore arancione, motivo cromatico scelto come simbolo di un futuro luminoso senza violenza. Il Club Soroptimist di Lamezia Terme, aderendo alla campagna del Soroptimist International of Europe “Coloriamo di arancio il mondo”, si pone come obbiettivo di mobilitare le coscienze, per affermare che solo con l’impegno di tutti e con uno sguardo diverso è possibile cambiare realmente alcuni comportamenti negativi.

L’Amministrazione Comunale ha donato il patrocinio all’iniziativa come adesione morale e sociale, ringraziando altresì, per tutte le altre e diverse iniziative in programma per questo arco temporale, tutte le associazioni ed i singoli cittadini che doneranno il loro prezioso contributo.