Lamezia. Comitato Liberi Cittadini: si dimetta questa Amministrazione!

Quando gli amministratori di una città come quella di Lamezia Terme non riescono, questo è quanto ufficialmente comunicato, dare vita alla fiera di San Biagio perché non trovano “volontari” per il controllo del green pass dovrebbero dire alla città: noi non siamo in grado di governare e andiamo via

Comunicato Stampa

Cosa può aspettarsi la cittadinanza da questa amministrazione comunale?

Strade dissestate e a cui non si pone rimedio, vie della città con erbacce da impedire una normale passeggiata, periferie abbandonate a se stesse, i fiumi e o torrenti che generano preoccupazioni, tutti i siti storici non usufruibili o quasi. Strutture chiuse per inagibilità a cui non si rivolge alcuna attenzione.

Questo è lo stato delle cose.

Quello che è più preoccupante è il fastidio che questi stessi amministratori manifestano quando associazioni, anche di spessore nazionale come Italia Nostra oppure Cittadinanzattiva solo per fare alcuni esempi, pongono problematiche importanti per la città..

Comitato Liberi Cittadini Lamezia Terme