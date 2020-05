L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme ha deliberato stamane, la concessione gratuita di suolo pubblico fino al 31.10.2020 per attività di ristorazione, pub, bar ed affini

Sarà consentita l’occupazione fino a 80 mt q. sia in caso di prima richiesta, sia in caso di richiesta di ampliamento di concessione già esistente. In sostanza 80 mq (in più) per tutti.

La richiesta sarà semplice ed immediata e basterà utilizzare il Modello di domanda allegato alla delibera, che sarà recuperabile dal sito istituzionale dell’ente, a cui andrà allegata una semplice planimetria unitamente a documenti di identità. La domanda sarà validamente accolta, salvo controlli e verifiche successive, al ricevimento della stessa alla pec dell’Ente.

Qualora strettamente necessario, ma a seguito di breve istruttoria, sarà possibile richiedere in concessione anche aree solitamente adibite a parcheggio e aree situate non nelle

Immediate vicinanze dei locali ed anche di fronte, oltre la strada.

Il tutto sempre nel rispetto delle distanze sociali, dell’uso dei dispositivi di protezione individuali (ove previsto) oltre che dei DPCM e delle Ordinanze regionali!

Si coglie l’occasione per comunicare che è cessata l’efficacia della ordinanza sindacale in materia di sospensione delle soste a pagamento (c.d. Strisce blu) e pertanto, a partire dal 01.06.2020 riprenderà il servizio del parcheggio a pagamento nelle aree contrassegnate dalle strisce blu.

Avanti Lamezia!