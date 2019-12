Lamezia. Concerto di fine anno al Tip Teatro con Tanina e Biagio Accardi

Il Tip Teatro chiude in bellezza un altro anno ricco di eventi

Lo fa con il concerto di Tanina e Biagio Accardi “A cuore battente” lunedì 30 dicembre alle 21.

Questo spettacolo è come un’operazione a cuore aperto sui canti che hanno solcato il Mediterraneo viaggiando di bocca in bocca, una commistione di sonorità e storie che vengono ripercorse, sul filo della memoria, da antichi viandanti.

“Più che un concerto-spettacolo, “A Cuore Battente” è un dono che facciamo alle persone che incontriamo sulla nostra strada e durante le nostre esibizioni – si legge dalle note dello spettacolo –. In questi mesi passati tra l’Italia, la Spagna, la Bretagna e altri paesi della Francia, di emozioni ne abbiamo vissute e condivise tante, ma non potevamo immaginare che ad ogni fine concerto le persone ci tornassero indietro la nostra energia, aprendo un canale di puro scambio benevolo. Tanina con la sua poetica voce, ci ha trasportati in un mondo incantato, ci ha connesso, probabilmente anche per la sua origine berbera, ad echi di antichi popoli, misurandosi con gli studi di nuove tecniche vocali. Il suono della chitarra battente e i tamburi ci hanno regalato inaspettati momenti di catarsi. La narrazione, fatta prevalentemente di testi originali, tranne che per una breve poesia del poeta lucano Rocco Scotellaro, immerge l’ascoltatore in onirici dimensioni. Uno spettacolo da vedere, ma soprattutto da vivere a cuore aperto”.

“Sarà un momento di festa in cui scambiare auguri, nuovi propositi per il nuovo anno, e godere di buona musica – dicono dallo staff del Tip Teatro –, intanto la rassegna Ricrii 17 che continua a dare buone soddisfazioni riprende il prossimo 18 gennaio alle 21 con “La delicatezza del poco e del niente, Roberto Latini legge Mariangela Gualtieri” di Mariangela Gualtieri, produzione Fortebraccio Teatro. Ricordiamo che è consigliata la prenotazione. Lo spettacolo è già quasi sold out”.