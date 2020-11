Lamezia. Contagi al campo rom: situazione sotto controllo

Con riferimento alla situazione dei contagi nel campo rom di Lamezia Terme, anche alla luce degli articoli di stampa e delle mozioni presentate da Consiglieri Comunali, è opportuno rilevare che vi è monitoraggio attento da parte dell’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme che è in continuo positivo contatto con la Prefettura di Catanzaro, l’ASP di Catanzaro e le forze dell’ordine presenti sul territorio.

In particolare, grazie al decisivo coordinamento fornito da Sua Eccellenza il Prefetto anche nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutasi in videoconferenza nella giornata di giovedì 5 novembre, è stata disposta la tracciatura di tutti i soggetti coinvolti con relative ordinanze di isolamento domiciliare e quarantena nonché continui controlli ed ancora l’assistenza tramite fornitura di generi alimentari e prodotti di prima necessità alle famiglie ove si sono verificati i pochi casi al momento riscontrati; al riguardo, ancora una volta si è riscontrata la grande disponibilità e generosità delle associazioni esistenti sul territorio lametino che hanno immediatamente fornito il massimo supporto per ogni forma di assistenza.

La situazione, pertanto, è al momento gestita senza particolare allarme ma con la dovuta attenzione onde evitare la possibile diffusione dei contagi.

Il Sindaco di Lamezia Terme

Avv. Paolo Mascaro