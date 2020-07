Lamezia. Continua l’opera di pulizia del quartiere Savutano da parte dei volontari

Continua l’opera di pulitura spontanea del proprio quartiere da parte dei cittadini di Savutano a Lamezia Terme

Comunicato Stampa

Riunitisi, ancora una volta, grazie al positivo utilizzo del mezzo social, i componenti del gruppo facebook “Savu… TiAmo”, capitanati da Roberto Caserta, hanno ripulito una nuova area del quartiere che sorge a sud di Sambiase.

Seppur in numero minore rispetto la scorsa volta, un eterogeneo gruppo di adulti e bambini, famiglie e figli, giovani e meno giovani si è attivamente dato da fare per frenare il degrado delle proprie zone.

Punto d’interesse è stato questa volta il cosiddetto “campetto Rosso” in via Coschi. Il campo da calcetto punto di aggregazione per ragazzi risultava, infatti, pieno di bottiglie in plastica e in vetro, alcune delle quali rotte con pericolosi cocci aguzzi a terra.

Oltre alla raccolta dei rifiuti sparsi in quest’area destinata al gioco, si è provveduto ad effettuare anche il taglio dell’erba e l’estirpazione delle erbacce.

“Il risultato dell’azione di ieri pomeriggio – fa sapere Roberto Caserta – sono stati undici sacchi pieni di spazzatura, un’area resa nuovamente vivibile e un segnale al nostro stesso quartiere di civiltà, senso civico e responsabilità collettiva”.