Lamezia. Coordinamento sanità 19 Marzo: “In ospedale una nuova Tac e altri macchinari”

LAMEZIA. Sanità, in arrivo nuovi macchinari al Giovanni Paolo II di via Perugini. Via libera con nuovo Dca di acquisto di una nuova Tac e una nuova risonanza, mammografi e angiografi.

Lo rendono noto i componenti del coordinamento sanità ‘19 Marzo’ che hanno incontrato diverse volte il commissario ad acta alla sanità regionale, Saverio Cotticelli. Al rappresentante di governo i membri del coordinamento hanno esposto le tante criticità del nosocomio cittadino tra cui anche la carenza di moderni strumenti diagnostici. “I nostri incontri, con istanze indirizzate al commissario Saverio Cotticelli e ai vertici dell’Asp di Catanzaro – sottolineano i rappresentanti del coordinamento – cominciano a dare i primi risultati e quindi i primi sviluppi in positivo a favore del nostro ospedale. Il coordinamento non molla, da diversi anni abbiamo iniziato un percorso di miglioramento per il comparto sanitario locale e lo abbiamo fatto cercando di instaurare un proficuo dialogo con le istituzioni. Ringraziamo il generale Cotticelli che ci ha ricevuto ed ha vautato con attenzione i nostri report sulla situazione di grave precarietà in cui versa il nosocomio cittadino. Comprendendo le difficoltà che l’utenza e anche il personale medico e paramedico incontra ogni giorno, il generale Cotticelli ha dato il suo placet per l’acquisto dei nuovi macchinari di ultima generazione e di grande utilità.