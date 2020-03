Lamezia. Col coronavirus si rubano pure le autocertificazioni

Nei giorni scorsi avevamo scritto di diversi esercenti lametini che avevano messo a disposizione, all’interno dei propri locali, il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti alla luce del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri firmato lunedì 9 marzo, per contenere l’epidemia di coronavirus in Italia.

Oggi siamo venuti a conoscenza, con grande rammarico, che ignoti la scorsa notte hanno rubato i moduli (insieme all’espositore) lasciati appositamente da un esercente davanti al proprio negozio.

Sicuramente una bravata, ma che in momenti di difficoltà come questi, lascia ancora di più l’amaro in bocca.

Red.