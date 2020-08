Lamezia. Corso Numistrano chiuso al traffico

In occasione della manifestazione musicale Calabria Fest 2020 è chiuso l’accesso a Corso Numistrano dal 25 al 30 agosto



È con l’ordinanza odierna n. 83 che si limita la circolazione per consentire il montaggio e lo smontaggio del palco in occasione della manifestazione musicale Calabria Fest 2020 indetta dall’associazione culturale Artmusic & Co.

È stato istituito quindi temporaneamente il divieto di circolazione su corso Numistrano, con obbligo di transito su Via Mons. V. Moietta, per i veicoli provenienti da Via S. Giovanni/Piazza S. Giovanni, Vico Stocco e Via Garibaldi, dalle ore 20.30 e fino alle ore 01.00, nei giorni 27-28 e 2 agosto 2020 per consentire l’effettuazione degli spettacoli musicali.

Per maggiori informazioni consultare il link.

http://albopretorio.comune.lamezia-terme.cz.it:8090/

