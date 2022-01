Lamezia. Costantino (Ipssar Einaudi): “l’Asp fornisca linee guida univoche e chiare”

L’inizio dell’anno è coinciso con un notevole numero di contagi e nuove norme, quali sono le difficoltà che state affrontando?

I disagi che stiamo avendo sono soprattutto di carattere sanitario, ma con una pandemia credo sia normale. Il problema è che ci troviamo privi di linee guida certe e condivise a livello regionale. In altre regioni, più virtuose delle nostre, i miei colleghi hanno ricevuto sia dall’Usr (Ufficio scolastico regionale) che dalla struttura sanitaria regionale indicazioni univoche e chiare circa le decisioni da assumere in presenza di specifici casi. In Calabria questo manca e, quindi, l’unico punto di riferimento certo è il decreto legge del 7 gennaio 2022 che ci spiega come gestire i casi Covid all’interno della scuola. Ovviamente il D.L. ha dato per scontato che l’ASP facesse il tracciamento e, invece, questo manca totalmente. I nostri allievi, non producono una documentazione certa prodotta dall’Asp, ma ricorrono a tamponi rapidi casalinghi che, a volte, non vengono confermati in farmacia. Le faccio un esempio di un nostro alunno il quale si è visto risultare positivo a ben due tamponi casalinghi, mentre è risultato negativo ai tamponi erogati dalle farmacie.

In questi casi come comportarsi?

In questo caso, per fugare ogni dubbio, sarebbe stato necessario procedere con un tampone molecolare. Il problema è che mentre l’antigenico se prescritto non ha alcun costo, ma viene effettuato gratuitamente per i ragazzi, il costo del molecolare deve essere sostenuto dall’interessato. E considerando i costi del molecolare, la cui esecuzione potrebbe essere necessaria in più battute, ci rendiamo conto dell’impossibilità economica anche di poterlo effettuare. Consideri che il ragazzo, risultato negativo al tampone antigenico rapido eseguito in farmacia, dopo essere rientrato a scuola come da normativa, nel giro di qualche giorno è poi risultato positivo; forse perché precedentemente la carica virale era troppo bassa da essere rilevata.

Al momento, insieme ai miei colleghi, ci troviamo a fronteggiare una situazione che, di giorno in giorno, sta peggiorando. L’auspicio è di aver raggiunto il picco e di registrare da oggi in avanti un calo di contagi.

L’aumento dei contagi si evidenzia con immediatezza dalla rilevazione settimanale che siamo chiamati a fare sul SIDI (sono i dati ministeriali ufficiali). Io, per esempio, per la settimana appena trascorsa (dal 10 al 17 gennaio), ho segnalato solo 6 casi di contagio tra gli studenti di cui 4 erano antecedenti al rientro dopo l’interruzione natalizia e, quindi, di fatto non rilevabili sul piano scolastico.

Ad oggi, conto già 15 casi di contagio, quasi triplicati, dunque, e la settimana non è ancora terminata.

Inoltre, la settimana scorsa non ho segnalato alcuna classe in didattica a distanza, ad oggi ne ho due: una totale e un’altra per la quale è consentita la frequenza dei ragazzi già vaccinati o guariti da meno di 120 giorni o con dose booster. Ovviamente i casi di ragazzi con dose booster sono minimi, in quanto per i minori è stata autorizzata solo di recente.