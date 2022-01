Lamezia. Covid, domenica 23 gennaio Open Vax Day pediatrico in ospedale

Campagna vaccinale contro il Covid-19. Domenica 23 gennaio è in programma un nuovo Open Vax Day pediatrico all’ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia.

LAMEZIA. Visto il successo ottenuto con il primo vax day pediatrico di qualche settimana fa, l’esperienza sarà ripetuta domenica prossima. Potranno essere vaccinati i bambini dai 5 agli 11 anni; la somministrazione dei vaccini avverrà sia per chi si sarà prenotato sulla piattaforma e sia per chi si recherà in ospedale senza prenotazione. L’hub vaccinale sarà aperto dalle 9 alle 13.