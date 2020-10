Lamezia. Covid: nuovo caso positivo, i contagiati in città sono in tutto 23

Lamezia. Risultato positivo al Covid un cittadino non lametino che si trovava casualmente nella nostra città. Ne dà notizia il sindaco Paolo Mascaro sul suo profilo Facebook.

Di seguito la nota pubblicata dal sindaco Mascaro sui social: “Comunicato oggi dall’Asp un caso di positività riguardante cittadino non lametino che si trova casualmente nella nostra città. Le condizioni sono buone ed è in isolamento domiciliare. Ad oggi in città si hanno, quindi, complessivamente 23 casi, di cui 3 ricoveri e 20 isolamenti domiciliari. Sembra essere imminente, comunque, la piena guarigione di alcuni che erano stati in precedenza dichiarati positivi.

Continuano ad essere in ogni caso immediatamente applicate le quarantene per tutti gli stretti contatti e per i rientri da località a rischio.