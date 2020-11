Lamezia. Cristiano: Comune attivi postazione drive in per tamponi rapidi

Consapevoli che l’emergenza covid, fortunatamente ad oggi richiede un’ ospedalizzazione veramente minima, consapevoli anche del fatto che oltre il 90% degli attuali contagiati risultano asintomatici, quindi persone sane, fatta questa premessa fondamentale, al fine di poter porre in essere un ragionamento serio, corre l’obbligo di soffermarsi su un aspetto, quello dei tamponi rapidi

Comunicato Stampa

Questo strumento si rende necessario anche nella città di Lamezia Terme con la duplice finalità, da un lato di evitare potenziali congestioni del nosocomio locale, dall’altro, tranquillizzare e supportare la popolazione locale.

Chiediamo altresì, per come fatto ormai da quasi tutti i Comuni Calabresi, che anche l’Amministrazione Comunale lametina, si renda operativa su questa tematica.

È veramente impensabile che il comune di Lamezia Terme sia uno dei pochi comuni italiani, se non l’unico, che non abbia speso almeno 1 euro per fronteggiare l’emergenza covid.

Per questo motivo chiediamo al Sindaco di attivare immediatamente la protezione civile comunale e di farsi carico, di concerto con l’Asp, della realizzazione di una postazione DRIVE IN per effettuare tamponi rapidi gratuiti a chi lo chiedesse.

Questa misura si rende necessaria anche perché le fasce deboli della popolazione non possono permettersi di spendere cifre considerevoli per effettuare un tampone presso enti privati.

Certi che la nostra richiesta verrà accolta, sperando che nel più breve tempo possibile, anche la città di Lamezia Teme venga dotata di una postazione DRIVE IN per effettuare tamponi rapidi e gratuiti.

Massimo Cristiano

Già Consigliere Comunale

Coordinatore regionale Italexit