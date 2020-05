Lamezia. Massimo Cristiano esprime soddisfazione per l’ordinanza del Tar

Il T.a.r. Calabria ha accolto la nostra richiesta di verifica di 48 sezioni su 78, per le elezioni del 10 novembre 2019

Comunicato Stampa

Ben 11 sezioni in più rispetto alle 37 sezioni sequestrate, con il verbale denominato “anomalie e discrepanze”, redatto dal Giudice De Nino presso il Tribunale di Lamezia Terme.

Non possiamo che esprimere soddisfazione perché l’ordinanza del Tar Calabria dimostra la fondatezza delle nostre ragioni che ora troveranno riscontro presso la Prefettura di Catanzaro con l’apertura delle schede, la verifica dei verbali ed altro. Lo abbiamo ribadito sin dalla prima ora, la ratio che ha animato la nostra azione è quella di affermare il principio universale di trasparenza e di legalità.

Il nostro non è un ricorso contro qualcuno, rimane però il rammarico per la costituzione in giudizio, con i soldi dei cittadini, dell’Amministrazione Comunale che poteva, invece, rimettersi al Giudizio del Tar per accertare la verità, come ha ben fatto l’attuale Consigliere Comunale Rosario Piccioni. Per questo motivo ribadisco con forza che questo ricorso va nella direzione di tutelare in primis i cittadini di Lamezia, attraverso il rispetto chiaro ed inconfutabile della volontà popolare, della democrazia, che non può in nessun modo essere calpestata, anche se dovesse trattarsi di un solo voto. Chi sa di aver agito nel giusto, dovrà restare tranquillo ed accettare in maniera serena il responso della verificazione presso la Prefettura di Catanzaro.

Anche la nostra città si appresta ad uscire dal l’emergenza Covid-19, ed è innegabile che siamo tutti provati, sia dal punto di vista sociale che economico, per questo motivo ci tengo a precisare che l’attuale Amministrazione Comunale non verrà minimamente intaccata dalle operazioni di verifica, e continuerà a governare serenamente la nostra comunità.

Un ringraziamento particolare va all’Avv. Armando Chirumbolo per il certosino lavoro che sta portando avanti senza lasciare nulla al caso.

Ringrazio Caterina Sonetto e Fabio Bascerano che hanno presentato il ricorso insieme al sottoscritto e ringrazio tutti i candidati delle liste “La Svolta” e “Nuova Lamezia” per il sostegno. Ringrazio tutti i nostri sostenitori ed elettori e tutte le persone che credono in noi e nel senso di giustizia.

Massimo Cristiano

Già Consigliere Comunale