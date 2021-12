Lamezia. Cristiano: zone montane abbandonate, il Comune intervenga

Massimo Cristiano, già Consigliere Comunale e attuale coordinatore regionale di Italexit con Paragone, denuncia lo stato di abbandono e di cattiva manutenzione di tutte le strade nelle zone montane del territorio lametino

Di seguito la sua nota:

Oggi abbiamo raccolto le testimonianze di alcuni residenti nelle frazioni di Crozzano, Bucolia, Piano Luppino, Muretto.

Urgono interventi di riqualificazione, soprattutto al fine di garantire l’incolumità per cose e persone.

Chiediamo sin da subito la messa in sicurezza circa la frana avvenuta alcuni mesi, lungo il tratto stradale che va da Crozzano inferiore fino a Crozzano superiore.

Uno scenario quasi apocalittico quello che si è presentato dinanzi ai nostri occhi: manto stradale bituminoso quasi assente in alcuni tratti, voragini, buche in prossimità delle curve, mancanza di illuminazione pubblica, muri di contenimento assenti, erbacce, etc

Rivolgiamo un appello al neo assessore ai Lavori Pubblici Dattilo, che conosciamo come una persona attenta alle esigenze del territorio, a cui auguriamo buon lavoro, e col quale siamo pronti al dialogo al fine di garantire un intervento concreto a favore dei cittadini delle zone montane.

Siamo convinti che effettuare interventi di riqualificazione delle zone montane sia doveroso proprio per preservare l’incolumità dei cittadini.

Massimo Cristiano