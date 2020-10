Lamezia. Curia vescovile: mons. Schillaci ha ufficializzato le nuove nomine

LAMEZIA. L’ufficio Comunicazioni sociali ha reso noto le nuove nomine fatte dal pastore diocesano per gli uffici della curia vescovile.

Sua Eccellenza, monsignor Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme, ha nominato frate Giuseppe Sinopoli, Vicario parrocchiale della parrocchia “Santa Maria degli Angeli” in Lamezia Terme; mons. Armando Augello, cooperatore pastorale della parrocchia “SS. Redentore” in Lamezia Terme. L’ex vicario generale, mons. Adamo Castagnaro è il nuovo direttore dell’fficio Tecnico e per l’edilizia del culto mentre il nuovo direttore dell’ufficio Amministrativo è don Antonio Astorino. Ai vertici dell’ufficio Caritas è stato nominato don Fabio Stanizzo che è anche presidente della Fondazione Caritas. Inoltre per la Caritas, il vescovo ha nominato due vicedirettori: il sacerdote don Giacomo Panizza e il diacono don Ubaldo Navigante.