Lamezia. Cutrì: “Sconcertante la mancata attuazione del piano spiaggia”

Piano Spiaggia, Cutrì: “Inaccettabile che a Lamezia manchino ancora i servizi sul litorale”.

Nota stampa: “Desta sconcerto la mancata attuazione del Piano Comunale Spiaggia della città di Lamezia Terme”. Lo afferma Vincenzo Cutrì, già consigliere comunale e attuale presidente dell’Associazione Uniti per Fronti e Lamezia. “Lo strumento di pianificazione a livello Comunale delle aree ricadenti nel demanio marittimo regionale – osserva – è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 97 del 8 maggio 2015. Successivamente, con determinazione n. 21 del 10 gennaio 2017 del dirigente del settore Edilizia scolastica e patrimonio dell’amministrazione provinciale di Catanzaro, il Piano Spiaggia del Comune di Lamezia Terme è stato approvato in via definitiva.

A distanza di anni, nonostante la pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime, risalente al mese di febbraio del 2017, il litorale lametino è abbandonato al suo destino e non offre servizi ai cittadini e ai turisti. Sembrerebbe strano e paradossale per una città di mare, ma la realtà dei fatti attesta tale condizione”. “Questi anni sono stati caratterizzate sia da gestioni politiche democraticamente elette che da gestioni commissariali. Se non si mettono nell’agenda di governo – prosegue Cutrì – quelle condizioni prioritarie per lo sviluppo della città è difficile immaginare quella crescita sociale ed economica tanto agognata.

Tra queste condizioni, un litorale attrezzato e funzionale rappresenta un’esigenza ineludibile. Non certamente rivoluzionaria, ma naturale per una città di mare come Lamezia Terme”. “Il mio auspicio, essendo compromessa l’imminente stagione estiva, è che per il 2022 – conclude il Presidente Cutrì – la città di Lamezia Terme possa avere un lungomare attrezzato ed un litorale funzionale con servizi e infrastrutture”.