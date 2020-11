Lamezia. De Biase: “Finalmente in via di ripristino il manto stradale di viale Eroi di Sapri”

Esprimiamo piena soddisfazione nel sapere che, viale Eroi di Sapri, ex viale stazione di Sambiase, finalmente ha trovato giusto riconoscimento, quale arteria importante del comune di Lamezia Terme.

Nota stampa: “Ovvero il suo bucherellato e tanto utilizzato percorso sarà finalmente bitumato. Soddisfazione dei cittadini, dei tanti titolari di attività commerciali, e quanti nel tempo, a partire dal sottoscritto, ne ha sollecitato la definizione. Sulla linea della continuità va riconosciuto merito all’assessore Franco Dattilo, quanto all’amministrazione nel suo insieme. Egli però, con disponibilità e giusta attenzione, ha dato seguito ad un’opera come da obiettivi programmatici , avviandone finalmente la definizione. I lavori inizieranno già nei prossimi giorni. Ecco perché va dato particolare merito all’accelerazione messa in campo dall’assessore Dattilo, e giusta riconoscenza, in quanto ha dato seguito, con abnegazione, ad una programmazione che esalti il ruolo centrale di Lamezia, per come merita. Nello specifico ha accolto il grido silenzioso e dignitoso di questa parte di città. Ora l’auspicio è quello che si continui ad investire sulla parte geograficamente al centro di Lamezia, ovvero Sambiase, particolarmente bisognosa di riequilibrio territoriale , con investimenti che possano far accogliere manifestazioni, iniziative e scelte di sviluppo vocazionale così come richiama la sua storia. A nome dei tanti cittadini e in particolare dei tanti commercianti del viale Eroi di Sapri, un particolare grazie, per un’opera ferma fin dal 2015 , e che oggi finalmente vede la luce”.

Salvatore De Biase

Già Presidente del consiglio comunale