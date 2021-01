Lamezia. De Biase: la disastrosa situazione delle strade cittadine

Comunicato Stampa

“Ultimamente e dopo piogge insistenti, non vi è stata strada a Lamezia, già oggetto di interventi di bitumazione, che non abbia mostrato frantumazione e spappolamento del manto bituminoso, sia in centro che in periferia.

Cito emblematicamente Viale Eroi di Sapri di Lamezia Terme Sambiase, arteria questa importante e frequentatissima, lungo la quale insistono una moltitudine di attività commerciali, e da poco bitumata.

Scontato dunque che residenti e titolari degli esercizi commerciali si sentano penalizzati dopo aver opportunamente plaudito, quando la giunta Mascaro, con specifico interessamento costante ed efficace del competente Assessore Francesco Dattilo, ha provveduto a far iniziare i lavori.

Egli, così come dalla stampa riportato, con piglio e determinazione, ha saputo come dare continuità alla realizzazione dei lavori necessari e quindi definire, avviare e renderli eseguibili.

Purtroppo però, non per sua responsabilità, è bastata sono bastati poche piogge e la scarsa ed evidente non tanta professionalità della ditta esecutrice, e conseguente precarietà dei lavori, così come osservati, a rimuovere l’insufficiente bitumazione; ragion per cui , si sono elevate molteplici proteste.

Voglio immaginare che ciò ha motivato opportuni sopralluoghi effettuati da parte della Direzione Lavori.

Sono certo che su questa linea la parte tecnica ha riscontrato che diversi interventi manutentori sulle strade comunali e nello specifico su corso Eroi di Sapri, non sono stati eseguiti a regola d’arte.

E che la stessa ha riportato, in termini di eventuali danni, che il manto bituminoso presenta in molti punti irregolarità, distacchi e ripetute abrasioni superficiali, e non solo, che stanno provocando gravi disagi agli utenti della strada.

E allora è facile immaginare che ciò dovrebbe provocare almeno una corposa penale verso la ditta esecutrice, a meno che, in alternativa, valutata la situazione pregiudizievole per la pubblica incolumità e gravemente lesiva nei confronti della stazione appaltante, un qualche intervento comunque riparatore immediato dovrà pur esserci.

Insomma, sollecito misure immediate. Bisogna intervenire urgentemente per eliminare le anomalie presenti sulla pavimentazione stradale dovute alla cattiva o mediocre esecuzione dei lavori.

Lo scrivente, quale soldato sentinella, ha apprezzato l’inizio dell’opera, quando l’amministrazione Mascaro e per essa il risoluto assessore Franco Dattilo, ha provveduto per l’inizio dei lavori, ma oggigiorno non è tollerabile che si possa osservare che le tante strade e arterie oggetto di interventi bituminosi, si mostrino peggio di quando non si era intervenuto.

L’Auspicio è quello che si possa immediatamente re -intervenire.

Diversamente, per come da incontri con i vari cittadini residenti e specificatamente con i titolari di attività ricadenti su Viale Eroi di Sapri, avvieremo opportune iniziative, assieme anche ad altri parimenti interessati, così da determinare rispetti contrattuali e regolarità di opere mostrate, palesemente, inidonee”.

Salvatore De Biase