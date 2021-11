Il Lamezia dilaga allo Sparti contro il Basket Club Irpinia

Continuano a volare ad alta quota le fenici giallo blu, e nella partita di domenica 7 contro il Basket Club Irpinia, dilagano col risultato

Quarto successo di fila, per una squadra che dimostra sempre più il proprio valore.

95-57 segnerà il tabellone a fine gara, per quella che è stata una partita a senso unico fin dalle primissime battute.

Il Basketball Lamezia è troppo più forte dei propri avversari, Sakellariou è scatenato e mette 28 punti a referto con una media al tiro da brividi. Insieme a lui Terreni, Monier, Spasojevic, Ferretti e Tartamella giocano velando la propria concentrazione con la nonchalance di chi sa di poter dominare la partita.

Ampio minutaggio per i giovani lametini, la coppia Giampà e il play Miscimarra, che hanno presenziato il terreno di gioco dimostrando una padronanza degna di un trio di veterani. 13 punti per il lungo Giuseppe Giampà.

A riposo i restanti due giovani lametini Grande e Conti. Ottima prova del playmaker Romeo, che ha amministrato bene i palloni giocati, ripagando la fiducia e i tanti minuti che coach Barilla gli ha concesso.

Debutto per i giovanissimi Cerra e Malvaso, che negli ultimissimi minuti di gara hanno fatto il loro ingresso in campo con grinta e determinazione.

Una partita sicuramente non difficile, giocata meravigliosamente da un Basketball Lamezia che si è divertito ed ha fatto divertire un pubblico forse un po’ troppo assopito, e che ci si augura possa tornare ad infiammarsi come in passato, e a sostenere ad alta voce la propria squadra.

BASKETBALL LAMEZIA – CLUB BASKET IRPINIA 95-57 (28-18, 56-31, 81-42)

BASKETBALL LAMEZIA: Romeo 3, Spasojevic 12, Monier 15, Tartamella, Terreni 17, Cerra, Ferretti 7, Sakellariou 28, Giampà F, Malvaso, Miscimarra, Giampà G 13. Coach: Barilla.

CLUB BASKET IRPINIA: Ferrara 5, Kuburovic 5, Mikalajunas 9, Mazzarese 24, Barraz 4, Del Vacchio 2, Iannicelli F 3, Sabatella, De Blasi, Iannicceli A 5. Coach Marzullo.