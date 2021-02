Lamezia. Diritto alla Salute: “Le autorità si adoperino per la tutela del mare!”

Diritto alla Salute, sezione di Lamezia Terme, denuncia lo sversamento di materiali che nuoce alla salute del nostro mare

Comunicato stampa

Il mare di Lamezia Terme oggi.

Non sappiamo cosa sia esattamente quanto sversato, ma di sicuro materiale e oggetti che, sia alla nostra salute che al nostro mare, fanno tanto male.

Inciviltà? Qualcosa di più?

Mettiamola come vogliamo. Fatto sta che così proprio non va: Discariche abusive dappertutto, inquinamento sempre più esteso e di pari passo pericolosissimo.

In ballo c’è qualcosa di più di una semplice presa di posizione .

Le autorità preposte si adoperino per la tutela e salvaguardia del mare e nel contempo del nostro stato di salute.

