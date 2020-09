Lamezia. Disagi e lunghe file negli uffici di via Perugini (Video)

Riceviamo e pubblichiamo le segnalazioni di diversi cittadini lametini che lamentano i disagi persistenti negli uffici di via Perugini

Da quanto affermano i cittadini “questa mattina si registrano gravi disagi negli uffici del Comune dove si sono formate lunghe file per le richieste di certificati di vario genere. Le persone stanno in fila da ore e, spesso, si rischia la lite. Ma, da parte degli impiegati non arrivano risposte soddisfacenti, i ritmi sono a dir poco lenti e non si riesce ad avere un documento in tempi celeri, neanche se urgente”.

A conferma delle segnalazioni alcuni nostri lettori hanno anche inviato un video, per ribadire lo stallo esistente in municipio per quanto riguarda l’espletamento del routinario lavoro di sportello.