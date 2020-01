Lamezia. Disagi per la raccolta rifiuti nelle zone montane

L’Associazione Santi 40 Martiri raccoglie le proteste di alcuni abitanti tra Cantarelle, Miglierina, Serracastagna e Vallericciardo che lamentano da tempo di vivere per strada con i rifiuti sbordanti dai cassonetti

Comunicato Stampa

Ci viene riferito che a Miglierina i cassonetti vengono svuotati quasi ogni 2 mesi, un periodo troppo lungo per far sì che il servizio non crei disagi.

Infatti i contenitori si riempiono in poco tempo e la spazzatura finisce per invadere corsie e terreni adiacenti, inquinando i boschi limitrofi e accrescendo un fenomeno quale il randagismo ormai molto presente anche in montagna.

Infine anche gli odori nauseabondi (dovuti appunto al problema rifiuti) che hanno accompagnato le feste appena trascorse non hanno favorito la vivibilità di questi luoghi.

In alcuni casi ci riferiscono che qualcuno abbia volutamente (incivilmente) incendiato i cassonetti per smaltire in questo modo tutti questi disservizi.

Le comunità montane di queste aree si appellano alla sensibilità degli organi competenti e della nuova Amministrazione Comunale affinché si trovi una soluzione per questo disagio che si perpetra ormai da mesi.

Associazione Santi 40 Martiri