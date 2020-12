Lamezia. Disservizi idrici dovuti a perdite a c.da Gaccia e Bosco Amatello

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica l’individuazione di una importante perdita idrica sulla condotta principale al servizio di Loc. Bosco Amatello che ha significativamente compromesso il regolare servizio di erogazione dell’acqua potabile nella zona.

I lavori sono in corso di svolgimento; una squadra attrezzata è già presente sul posto e sta operando per riparare la tubazione il più rapidamente possibile. Il ripristino della tubazione è previsto già nella prima serata.

Le zone interessate sono quelle di Bosco Amatello e parte bassa di viale San Bruno.

Si informano inoltre gli utenti che, nel corso delle usuali ispezioni sulla rete di distribuzione idropotabile, è stata rilevata una consistente perdita idrica su condotta primaria alimentata dal serbatoio di Richetti, nei pressi di C/da Gaccia. L’entità della perdita e le conseguenti irregolarità del servizio di erogazione dell’acqua sull’area di valle hanno obbligato i tecnici della Lamezia Multiservizi S.p.A. ad intervenire con urgenza.

Una squadra attrezzata è già sul posto per effettuare la riparazione la quale proseguirà, senza soluzione di continuità, fino al completo ripristino della tubazione, previsto entro il primo pomeriggio.

Le zone interessate temporaneamente dal disservizio sono: C/da Gaccia, Via Del Progresso e traverse (a scendere fino all’Oasi Bartolomea), Via Giustino Fortunato, Via Dei Ciclamini, Via Aurelio Cassiodoro, Via Pontieri, Via Antonio De Grazia, Via Guido Dorso, Via Monsignor Azio Davoli, Via Zaleuco di Locri, Via Roberta Lanzino, Contrada Muzio, Via Delle Imprese, Via Roberto il Guiscardo (incrocio con Via Del Progresso), Via Salvatore Foderaro (incrocio con Via Del Progresso).