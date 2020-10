Lamezia. Disservizi idrici per intervento su Via Del Progresso

La Lamezia Multiservizi informa gli utenti che è in corso un intervento straordinario di riparazione della condotta distributrice su Via Del Progresso, in prossimità dell’intersezione con Via Delle Ginestre

I lavori proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al completo ripristino della tubazione, previsto, salvo complicazioni, in serata. Successivamente si procederà con la messa in carico della condotta e il regolare ripristino della fornitura idropotabile.

Le zone interessate sono: Via Del Progresso (a scendere fino all’Oasi Bartolomea), Via Giustino Fortunato, Via Dei Ciclamini, Via Aurelio Cassiodoro, Via Pontieri, Via Antonio De Grazia, Via Guido Dorso, Via Monsignor Azio Davoli, Via Zaleuco di Locri, Via Roberta Lanzino, Contrada Muzio, Via Delle Imprese, Via Roberto il Guiscardo (incrocio con Via Del Progresso), Via Salvatore Foderaro (incrocio con Via Del Progresso).