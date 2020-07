Lamezia. Disservizi per intervento su condotta Acquedotto Sambuco

So.Ri.Cal. comunica, con nota Prot. n. 117/2020, che al fine di consentire l’esecuzione di un intervento di riparazione sulla condotta premente dell’Acquedotto Sambuco, individuata in Via Sen. Armando Scarpino, nella giornata odierna è temporaneamente sospesa l’erogazione idropotabile ai serbatoi di accumulo di Canneto alto e basso, Sambiase alto e basso e Caronte

L’interruzione della fornitura e la riparazione della perdita idrica sono già in atto e proseguiranno fino al completo ripristino della condotta premente. La società regionale prevede, quale termine per l’ultimazione dei lavori, il primo pomeriggio della giornata odierna.

Una volta eseguito il ripristino si procederà gradualmente con le operazioni di messa in carico della tubazione.

Per tali ragioni, a partire dal primo pomeriggio potrebbero verificarsi disservizi nella fornitura idrica all’utente finale.

Le zone interessate sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.