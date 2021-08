Lamezia. Disservizi per intervento riparazione acquedotto Vattindieri

Si informano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A., con nota Prot. n.105/2021, ha previsto, per la giornata di domani 04 agosto 2021, un intervento di riparazione sulla condotta idrica di Via Salvatore Raffaele al servizio delle utenze in presa diretta dell’Acquedotto Vattindieri.

I lavori avranno inizio alle ore 08:30 e proseguiranno, senza soluzione di continuità, fino al completo ripristino delle portate. Per consentire la riparazione della perdita d’acqua potrebbe essere sospesa l’erogazione idropotabile alle utenze sopra indicate. Salvo complicazioni, la conclusione dei lavori è prevista nel primo pomeriggio. Nella stessa giornata la condotta verrà attenzionata per verificare eventuali irregolarità.

Disservizi possono verificarsi nelle seguenti zone: Via Salvatore Raffaele e traverse, a partire dal partitore Canne di Via Del Progresso sino a Loc. Bosco Amatello.