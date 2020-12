Lamezia. Attività irregolare per distributori bevande: 2 sanzioni

Lo scorso lunedì personale del Commissariato di Lamezia Terme, nell’ambito dei controlli disposti dal Sig Questore di Catanzaro al fine di prevenire qualsiasi forma di assembramento, in relazione al combinato disposto degli artt del D.P.C.M. del 03.11.2020, nei luoghi adibiti alla somministrazione di bevande, anche alcoliche, ha proceduto alla contestazione di nr 2 violazioni amministrative di cui all’art. 1 comma 2 del D.P.C.M. del 11./03/2020, a carico di due esercizi commerciali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande ubicati nel centro storico di Nicastro e Sambiase, in quanto i loro titolari nonostante la sospensione dei servizi di somministrazione ovvero le modalità di accesso dei cittadini alle predette attività, acconsentivano che alcuni avventori consumassero tranquillamente bevande ed alimenti, ciò in palese violazione delle vigenti normative anti-covid.

Ai titolari delle predette attività’ è stata altresì contestata la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente da euro 400,00 ad euro 3.000,00