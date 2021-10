Lamezia. Domani 15 ottobre la proclamazione del sindaco Mascaro

Si chiude finalmente dopo 11 giorni la telenovela sulla proclamazione del sindaco di Lamezia Terme

Dopo la riunione nella giornata di ieri della commissione elettorale, è finalmente arrivata l’ufficialità: domani pomeriggio Lamezia Terme avrà il sindaco e la sua Giunta alla guida della città.

Con domani è la terza volta che Paolo Mascaro torna in carica: la prima volta si insediò nel 2015, poi nel 2019 in seguito allo scioglimento del Comune per mafia avvenuto nel 2017 e appunto, domani 15 ottobre 2021.

Nessun cambiamento per quanto riguarda il consiglio comunale, confermati gli stessi consiglieri eletti nel 2019.