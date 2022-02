Lamezia. Domani 9 febbraio interventi manutentivi straordinari Via Conforti

La Lamezia Multiservizi S.p.A. comunica che, nella mattinata di domani, mercoledì 09 febbraio 2022, proseguiranno gli interventi di manutenzione straordinaria sulla condotta di distribuzione primaria di Via Conforti

Una squadra di idraulici sarà impegnata nell’istallazione di alcuni importanti pezzi speciali sulla tubazione Dn200 all’intersezione tra i distretti idrici di Bella e Veterana.

Per tali motivi si rende necessario interrompere temporaneamente la fornitura idropotabile a partire dalle ore 09:00 ca.

Si prevede che per il completamento dei lavori siano necessarie alcune ore; questi verranno eseguiti con celerità per ridurre al minimo i disagi all’utenza sottesa.

Il completamento dell’intervento è previsto nel primo pomeriggio.

Le zone interessate sono quelle di: Via Conforti e traverse, Via Trempa, Via Montegrappa, Via Volturno, Via Calvario, Via dei Normanni, Via Federico II, Via Gardone, Via Maggiordomo, Via Belvedere e traverse, Vico Ginnasio, L.go Belvedere, Via Torre e traverse, Via Mons. Vittorio Moietta, Rampa Mancini, Via SS Salvatore e traverse, Largo Damiano Statti, Via Santa Lucia; Salita Mazzei, Via Ubaldo de Medici, Via Antonio D’Ippolito, Salita Fratelli Maruca, Via Mario Paola, Via Lissania, Corso Numistrano, Via Garibaldi e traverse (fino alla diramazione di Via Timpone), Via San Giovanni, Piazza San Giovanni, Via Ponte S. Antonio e Via Sottotenente Notaro.