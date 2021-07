Lamezia. Domani possibili disservizi per riparazione acquedotto Sambuco

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Si informano gli utenti che la So.Ri.Cal. S.p.A. ha appena comunicato l’effettuazione di due urgenti interventi di riparazione sulla condotta di adduzione dell’Acquedotto Sambuco da eseguirsi nella giornata di domani, mercoledì 21 luglio 2021, nei pressi dell’attraversamento ferroviario di via Dei Bizantini e a monte del partitore Canneto

I Responsabili di zona fanno presente che una squadra lavoro sarà impegnata con gli interventi di riparazione a partire dalle ore 07:00 di domani. Per consentire un efficace e sicuro intervento verranno temporaneamente sospese le portate addotte ai serbatoi di Canneto, Sambiase Alto, Sambiase Basso e Caronte.

Il ripristino della funzionalità idraulica della tubazione è previsto, salvo impedimenti, nel primo pomeriggio; alla conclusione dei lavori seguiranno le operazioni di graduale messa in carico della condotta.

I serbatoi cittadini, allo stato attuale, sono in grado di compensare l’assenza di portata fino al primo pomeriggio.

Le zone che potenzialmente potrebbero essere interessate dai disagi sono: Loc. Savutano, Loc. Barbuto, Loc. Capizzaglie, Via degli Itali e traverse, Via Dei Bruti e traverse, Via Foderaro e traverse, Via il Guiscardo (a salire fino all’edificio scolastico), Sambiase Centro storico, Sambiase Centro urbano, Via Cerasolo, Via delle Rose, Viale S. Bruno, Loc. Caronte, Loc. San. Sidero e Loc. Sant’Ermia.