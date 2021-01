Lamezia. Domenica 31 gennaio la festa di San Giovanni Bosco

Domenica 31 gennaio nella cattedrale di Lamezia Terme alle 18:30, si terrà la festa liturgica di San Giovanni Bosco.

Gli ex allievi salesiani di Lamezia in sintonia con quelli in tutto il mondo e, per tener fede all’annuale festa del padre della gioventù, desiderano fare memoria del loro fondatore con la santa messa che viene celebrata nello stesso giorno, in migliaia di case salesiane.

Il rito viene officiato in molte diocesi e naturalmente anche in quella di Lamezia, nella quale sono presenti gli ex allievi di Don Bosco.

La santa messa, celebrata in cattedrale, sarà presieduta dal vescovo diocesano, mons. Giuseppe Schillaci e concelebrata dai sacerdoti don Carlo Cittadino e don Franco Cittadino, rispettivamente parroco del duomo e delegato unione ex allievi salesiani della città di Lamezia.