Lamezia. Don Pino Angotti: “Mi affido alle vostre preghiere, insieme faremo grandi cose”

LAMEZIA. Don Pino Angotti, nominato nei giorni scorsi vicario generale della diocesi, ringrazia tutti coloro gli hanno fatto gli auguri per il suo nuovo incarico ai vertici della Chiesa lametina.

Nota stampa: “A pochi giorni dalla mia nomina, vorrei ringraziare innanzitutto il vescovo, Giuseppe Schillaci, per la fiducia che ha riposto in me ed anche coloro che in questi giorni, subito dopo l’ufficializzazione della carica, mi hanno dimostrato, suscitando in me tanta commozione, tutto il loro affetto e la loro gioia per questo inizio di un percorso che, spero, sia foriero di frutti.

In questo particolare momento per il mondo e per la Chiesa, ritengo sia importante riprendere un cammino che sia realmente un’opportunità di crescita per tutti noi perchè, come dice papa Francesco “è impossibile credere da soli. La fede non è solo un’opzione individuale che avviene nell’interiorità del credente, non è un rapporto isolato tra l’ ‘io’ del fedele ed il ‘Tu’ divino, tra il soggetto autonomo e Dio. Essa si apre, peer sua natura, al ‘noi’, avviene sempre all’interno della comunione della Chiesa”. Ecco perche’ mi affido alle vostre preghiere nella certezza che, insieme, faremo cose grandi perchè Dio per mezzo nostro farà cose grandi e meravigliose!”.

Don Pino Angotti, vicario generale diocesi Lamezia