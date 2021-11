Lamezia. Doppio appuntamento sabato al TIP Teatro tra musica e poesia

Dopo l’avvio dell’ottavo anno del Cantiere Laboratorio Teatro (KALT) – e mentre è in dirittura di arrivo il programma della diciottesima stagione teatrale RICRII – il TIP Teatro di Via Aspromonte entra nel vivo della sua programmazione autunnale con un doppio appuntamento previsto per sabato 20 novembre

Nel pomeriggio, dalle ore 17:00, continuano gli appuntamenti targati #Orào (#poichéhovisto) – rassegna di poesie dai mondi possibili – con lo scrittore bolognese Bartolomeo Bellanova che presenterà la sua nuova silloge, “Diramazioni” (Ensemble, 2021). “Quelli di #Orào – spiega Domenico Benedetto D’Agostino, responsabile della Biblioteca Galleggiante dello Spettacolo del TIP Teatro – vogliono essere piccoli ma significativi incontri letterari accomunati da una visionarietà e pluralità di intenti. Con questa cornice, che abbiamo dedicato ufficialmente ad Ayman Albwab, grande amico e poeta siriano scomparso nella scorsa primavera, parleremo e leggeremo di poesia e letteratura, e lo faremo in una modalità intima, attorno ai tavoli, in mezzo ai libri, con una tazza di tè e un biscotto, senza microfoni e palchi”.

Alle ore 21:00 la sala “Beck To Beck” del TIP si rianimerà di buona musica con la band “Not Only Bluegrass”, storica formazione che ripropone un live dalle tipiche tinte che contraddistinguono il classico genere americano ma con antiche origini irlandesi e scozzesi. I Not Only Bluegrass sono: Bruno Tripodi (Banjo), Diego Barbalace (Violino), Celeste Zangari (Chitarra acustica), Carlo Coda (Chitarra elettrica & Mandolino irlandese), Antonio Raghiele (Batteria). Il concerto è dedicato a Gigi Cunsolo, noto e amato musicista di Serra S. Bruno scomparso all’inizio di novembre.

Nel corso della serata – dalle 19:30 in poi – il TIP Teatro e il suo angolo Bistrot proporranno un ricco aperi-cena, su prenotazione, come sempre a base di alimenti naturali, biologici e a km zero. L’ingresso è riservato ai possessori della certificazione verde (Green-Pass).