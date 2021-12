Lamezia. Ecco il Concerto di Natale Social 2021 (VIDEO)

Pubblicato questa sera il “Concerto di Natale Social 2021”

Per il secondo anno consecutivo è stato realizzato a Lamezia un concerto per dare “voce” a tanti bambini che a causa della pandemia non hanno potuto fare il classico concerto.

Numerosissime le adesioni dei giovani cantanti e, grazie alla disponibilità del regista Sebastiano Basile, della dottoressa Angela Isabella e del Maestro Mariarosa Sansone è nato un video che potrà colmare questa grande lacuna.

Il video, oltre che di seguito all’articolo, si può trovare sulle pagine Facebook di: Accademia delle tradizioni popolari Calabresi, Parrocchia San Francesco di Paola e San Pancrazio Padri Minimi, e su YouTube cercando Concerto di Natale Social 2021.